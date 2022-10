Liga de Quito tuvo varios nombres en carpeta que finalmente no se concretaron.

Liga de Quito fue uno de los clubes que decepcionó esta temporada tras no haber peleado hasta el final las dos etapas de la LigaPro y no haber siquiera clasificado a la Copa Libertadores y de cara al 2023 habrá cambios en la plantilla, con llegadas y otros que no serán tomados en cuenta.

Uno de los nombres que los 'albos' por pedido de Luis Zubeldía buscaron fichar fue Juan Ignacio Méndez de Argentina. El volante central recibió una oferta de Liga de Quito pero según reportes por motivos familiares no se dio la salida.

El futbolista destacó en San Lorenzo de Almagro y despertó el interés de varios equipos de la misma liga argentina y del exterior, entre ellos el Necaxa y Pachuca de la Liga MX. Su pase está valorado en casi 3 millones de dólares.

En caso de que estos clubes mencionados mantengan su interés, difícil se le hará a Liga de Quito poder competir con el poderío económico de los equipos mexicanos y más sin el premio por ir a Libertadores.