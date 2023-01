La Copa Ecuador volvió a ser una realidad en el fútbol ecuatoriano en el 2022 tras su única edición en 2019. El torneo se lo llevó Independiente del Valle, sin embargo, desde los equipos que llegaron al cuadrangular final se reclama el pago de los premios.

La FEF mantiene deudas con entrenadores y con equipos por la Copa Ecuador, lo cual le está impidiendo buscar con certeza al nuevo cuerpo técnico para asumir la dirección del equipo nacional tras la salida de Gustavo Alfaro.

Una de las críticas fuertes que le ha caído a la FEF es la de Luis Chango en diálogo con Machdeportes, propietario de Mushuc Runa, el dirigente reclamó que el organismo no tiene dinero, pero organizó la Copa Ecuador, de la cual se deben premios a los clubes.

"Si no tienes plata, no organices torneos . La FEF terminó la Copa Ecuador hace 3 meses y todavía no nos paga a los equipos que incurrimos en gastos para participar del torneo", afirmó el directivo.