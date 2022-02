El delantero tricolor no disputó ni 1 minuto en la derrota de su equipo contra el Sassuolo.

El histórico delantero del fútbol ecuatoriano, Felipe Caicedo, se quedó sin minutos en la derrota del Inter contra el Sassuolo por la Serie A. 'Felipao' estuvo calentando durante los últimos minutos del segundo tiempo, pero no fue tomado en cuenta por Inzaghi.

Felipe Caicedo sigue sin sumar minutos desde que fichó por el Inter a finales de enero; el delantero ecuatoriano entró a su primera convocatoria y en un contexto el que podría haber tenido minutos; el entrenador Inzaghi no lo consideró.

'Felipao' no ha tenido una buena temporada después de salir de Lazio en el pasado agosto, puesto que, en Genoa las lesiones no le dejaron demostrar su nivel y desde que llegó a Inter no ha podido volver a debutar en la Serie A.

Con la derrota sufrida ante el Sassuolo, el Inter se queda a dos puntos del AC Milan y estancado en la segunda posición con un partido menos.