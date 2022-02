El volante ecuatoriano se lesionó el pasado 14 de enero y aún no se recupera.

Sigue trabajando: Ángel Mena aún no logra recuperarse de su lesión

Ángel Mena no la está pasando bien en el inicio de este 2022, puesto que, el gran jugador ecuatoriano se lesionó el pasado 14 de enero el partido del León de México y aún no logra recuperarse. El tricolor sigue trabajando con su equipo aunque no entra en las convocatorias.

El histórico delantero del fútbol ecuatoriano aún no logra recuperarse de una importante dolencia en su rodilla que lo ha alejado de los partidos del León en la Liga MX y también lo dejó sin poder participar en la última doble fecha de Eliminatorias ante Brasil y Perú.

La situación de Ángel Mena no solo preocupa al León, sino también a 'La Tri', puesto que, el jugador ecuatoriano es uno de los habituales convocados por Gustavo Alfaro para los partidos del equipo nacional. Ecuador definirá su pase al mundial en la próxima doble jornada.

La fecha de recuperación de Ángel Mena sigue siendo una importante incertidubre, no obstante, se espera que el jugador ya se recupere en su totalidad hasta fines de febrero.