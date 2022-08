En 2018 Independiente del Valle sacó su primera camada de promesas, la cual consiguió el subcampeonato en la Copa Libertadores sub-20. Los integrantes de ese equipo fueron Ángelo Preciado, Stiven Plaza, Gonzalo Plata, Moisés Ramírez, Jordan Rezabala, Emerson Espinoza, entre otros.

Varios de estos jugadores debutaron en primera división con los 'Rayados' y fueron transferidos al fútbol europeo siendo muy jóvenes. Stiven Plaza era el más prometedor de esta camada, tanto así que Ronaldo Nazário viajó personalmente a Ecuador para ficharlo y que sea nuevo jugador del Valladolid.

El delantero ecuatoriano nunca pudo volver a demostrar las condiciones que se vieron en las divisiones inferiores y sus primeros partidos como profesional, debido a las constantes lesiones que no le permitieron tener continuidad. Plaza ha estado cedido en varios clubes, pero las molestias físicas no paran de aparecer y ahora vive una situación muy complicada.

Ignacio Bailador, periodista español, dio a concoer que el Valladolid no sabe qué hacer con Stiven Plaza, ya que no lo tomarán en cuenta y no han llegado ofertas para cederlo. El jugador está entrenando con Atlético Santo Domingo, equipo de la LigaPro Serie B, para no perder ritmo, pero no tiene ofertas para continuar su carrera y no realizó la pretemporada con el equipo dueño de su pase.

Plaza vive una situación complicada, ya que no tiene claro su futuro y no puede fichar por ningún club ecuatoriano. Esto se debe a que el mercado de pases ya se cerró y no hay más inscripciones. El ex jugador de IDV sonó para reforzar a equipos de Segunda División en España, pero solamente quedaron en rumores.