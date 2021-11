Cerca de firmar su renovación con Liga de Quito, el futuro del delantero Djorkaeff Reasco sigue siendo una duda de cara al plantel de los 'albos' para el 2022 esto con el pasar de los días. En horas recientes el propio jugador ha comentado el sueño que tiene de jugar en otro club, eso sí tras dejar LDUQ.

Entrevistado por el programa ‘Tele Premier’, al delantero de 22 años respondió que quisiera “que me lleven a jugar al Manchester United (ex equipo de Antonio Valencia, quien fue Campeón de la Copa Ecuador 2019 y la Súper Copa 2020 con LDUQ). Ese sería mi sueño, hoy… Si me lo dicen en octubre del próximo año, ir al Mundial con Ecuador y que Ecuador quede Campeón del Mundial”, comentó.

El atacante sueña con salir al exterior pero parece que su renovación con Liga de Quito por los siguientes cinco años será un hecho, aunque en caso de repetir su nivel seguramente llegará una oferta del exterior que le permitirá dar el salto.