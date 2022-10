La llegada de Martín Anselmi a Independiente del Valle se dio tras el fichaje de Renato Paiva por León de México. Los 'Rayados' buscaron un DT que tenga una idea de juego parecida a la que implementan en el club y eligieron a Anselmi, quien ya había estado en IDV como asistente de Miguel Ángel Ramírez.

El argentino no tardó en implementar su idea y el equipo empezó a mejorar su rendimiento. En la Copa Sudamericana fueron dominadores totales y consiguieron el segundo título en este torneo, situación que destacó el trabajo de Anselmi. La relación contractual del DT con Independiente termina a finales del 2022, por lo que se ha especulado mucho sobre su futuro.

Martín Anselmi habló en una entrevista con Radio Huancavilca, en la que habló sobre su continuidad como entrenador de Independiente del Valle: "Me imagino el año que viene en Independiente del Valle, en lo personal no es el cheque en blanco lo que me puede llegar a movilizar".

Con esto, el DT del 'Matagigantes' dejó claro que tiene ganas de continuar en el proyecto y no lo dejará si le ofrecen más dinero en otro país. IDV espera volver a competir de buena manera en la Copa Libertadores y para lograrlo, cuentan con la presencia de Anselmi como su entrenador.