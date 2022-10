El mercado de pases aún no comenzó pero Liga de Quito ya se adelantó al mismo y se encuentra en plena conformación de su plantilla de cara a la temporada 2023 donde intentará mostrar una mejor versión.

El equipo que continuará siendo dirigido por el argentino Luis Francisco Zubeldía debe negociar algunos contratos claves que serán parte de la columna vertebral del equipo como lo son Alexander Alvarado y Tomás Molina. Justamente el argentino dialogó con Ecuagol y se refirió a su futuro.

"Por lo que me comentó mi representante, el club quiere que me quede, pero iban a ver cómo podían negociar el tema de la opción. El cuerpo técnico me dijo que quiere que siga. A mí me gustaría quedarme, pero la negociación ya no depende de mí," aseguró el goleador.

Tomás Molina se destacó en el fútbol del ascenso de Argentina especificamente en la Primera Nacional. El delantero llegó a Liga de Quito desde Ferro donde tuvo un gran desempeño. Ahora los albos deben comprar el 50% del pase valuado en $500.000.