La décima segunda fecha de la LigaPro dejó el empate de Sociedad Deportivo Aucas y Barcelona Sporting Club. Así como también el bochornoso arbitraje de Marlon Vera en el empate entre 9 de Octubre y Liga de Quito.

Por eso, este mediodía Luis Zubeldia dialogó con los medios de comunicación, por primera vez, luego de los hechos suscitados este último sábado. El argentino se mostró enojado por el arbitraje.

“Lo que vivimos el sábado en el último partido ha sido algo muy difícil para todo el grupo, algo a lo que no estamos acostumbrados. Situaciones repudiables y atípicas. Si no somos conscientes y no comunicamos bien, claramente el fútbol de Ecuador se ve comprometido,” comentó Zubeldía.

Finalmente, el estratega albiceleste se mostró incredulo: “Que ocurra este tipo de arbitraje en el 2022, es atípico. He dirigido en 6 ligas distintas, más de 600 partidos oficiales y lo que ocurrió el sábado no lo había vivido nunca.”