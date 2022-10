Los festejos de Independiente del Valle por quedar campeones de la Copa Libertadores 2022 iniciaron ayer al finalizar el partido y continúan hoy con el recibimiento a la delegación que aterrizó en Quito hace pocas horas. Para los 'Rayados' es el primer título del año y esperan salir campeones de la Copa Ecuador.

IDV tuvo a varios futbolistas que fueron importantes para conseguir su segundo título internacional, pero Martín Anselmi encontró rápido el once que los llevó a conseguir grandes resultados. Uno de los titulares del club sangolquileño habló tras el partido con los medios de comunicación y confesó que quiere salir del equipo para jugar en el exterior.

Se trata de Luis Segovia, defensa de IDV, quien termina contrato con el club a finales del 2022 y buscará una oportunidad fuera del país. "Los dirigentes me han pedido que no me vaya nunca de aquí (IDV), pero yo creo que tengo mucho techo todavía, quiero competir en grandes instancias, quiero buscar en el fútbol del exterior y mi anhelo es salir el próximo año", declarí Segovia.

El defensa ecuatoriano quiere tener su primera experiencia en el exterior y no faltarán clubes que quieran ficharlo como jugador libre. Segovia no ha renovado contrato con los 'Rayados' y todo apunta que no lo hará para tener más opciones en el exterior, pero dará todo en este último mes con el club sangolquileño para conseguir otro título.