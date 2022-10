Liga de Quito no ha tenido un gran 2022 es más el mismo se podría considerar como un fracaso para el equipo blanco, tras quedar muy lejos de la pelea por el título al no pelear ninguna etapa, también se despidió temprano de la Copa Sudamericana y no clasificó para la próxima Libertadores.

Ante tan mal año, Liga de Quito buscará reforzar su plantilla con algunos jugadores y también dando salida a otros efectivos del club, uno de ellos Gonzalo Falcón, quien llegó en este año, pero no renovará y saldrá libre para el 2023.

El tuit del futbolista podría significar una despedida temprana del equipo blanco, no obstante, Falcón también suena para reforzar a un gran del continente como Nacional de Uruguay, donde se encontraría con un ex DT de LDU, Pablo Repetto.

Un arquero menos

Resta saber cuál será el futuro de los otros 3 arqueros que Liga de Quito mantiene en su plantilla, puesto que, Alexander Domínguez, Adrián Gabbarini y Brian Heras no han tenido un gran año y su futuro estaría aún sin aclarar para la próxima temporada.