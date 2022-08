Barcelona publicó un video en sus redes sociales que ha causado un importante revuelo entre sus aficionados, sobre todo en aquellos que viven en los Estados Unidos. El 'Ídolo' ya ha viajado en los últimos años a dicho país para disputar partidos amistosos.

En el vídeo publicado por el 'Ídolo' se pueden ver varias imagenes de los Estados Unidos, sobre todo de New York, no obstante, no se aclara qué es lo que hará Barcelona en esta ciudad. El anuncio ha causado mucha intriga en las redes.

El 'Ídolo' ya ha disputado varias ediciones del torneo amistoso Florida Cup en los Estados Unidos, sin embargo, en esta ocasión es más probable que se dé algún partido amistoso con otro equipo ecuatoriano, como se informó hace varios meses cuando Ecuador disputó una gira.

Se espera que en las próximas semanas Barcelona aclare si hará alguna gira en los Estados Unidos o como dejará su marca en dicho país; no se descarta la posibilidad de tener una escuela formativa u otro tipo de institución.