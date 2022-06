El capitán y leyenda de Independiente del Valla, Cristian Pellerano, conversó con los colegas de Debate Fútbol sobre la actualidad del fútbol ecuatoriano y también reveló que estuvo cerca de llegar a Emelec en el 2019, cuando Ismael Rescalvo se mudó al Capwell.

+ Desde Cumbayá revelan que separaron a 2 jugadores por presuntos 'arreglos de partidos'

+ Aucas prestará a uno de sus jugadores para otro equipo de la LigaPro

+ Jordy Caicedo ya regresó a los entrenamientos del CSKA Sofía

Cristian Pellerano es uno de los futbolistas más importantes de la LigaPro y en Ecuador con la camiseta de Independiente del Valle se ha convertido en una leyenda. El volante confesó que estuvo cerca de llegar a Emelec por la gran relación que mantiene con Ismael Rescalvo.

Ismael Rescalvo llegó a Emelec en el 2019, cuando salió abruptamente de Independiente del Valle para dirigir a los azules, desde entonces, los 'Rayados' levantaron 2 trofeos, incluyendo uno internacional, mientras que el 'Bombillo' y el técnico español se tienen que conformar con el subcampeonato de 2021.

En Emelec, Ismael Rescalvo no ha podido instaurar una idea de juego como la que mostró su Independiente del Valle, el cual terminó ganando la Copa Sudamericana en 2019. El entrenador español ha traído varios refuerzos, no obstante, no ha podido reforzarse con jugadores tan experimentados como Pellerano.

¿Se retirará en Independiente del Valle?

Aunque Cristian Pellerano no ha confirmado la fecha en que podría retirarse del fútbol, lo más probable es que lo haga con la camiseta de Independiente del Valle, puesto que, el volante y el equipo están muy identificados con su relación.