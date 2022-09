Barcelona SC tomó un nuevo envión anímico con la llegada de Fabián Bustos y los resultados conseguidos desde que empezó a dirigirlos nuevamente. El gran objetivo de los 'Toreros' es conseguir el título de la LigaPro, e intentarán buscarlo de manera directa peleando por la segunda etapa hasta el final.

El DT argentino firmó contrato con BSC hasta finales de este año, aunque en Guayaquil varios periodistas hablaron de que hay una cláusula automática de renovación si es campeón de la LigaPro. En los últimos se habló de que Bustos habría pedido que Mario Pineida vuelva al 'Ídolo' en 2023, algo que fue descarto por el estratega.

"No pienso en la próxima temporada, firme hasta diciembre, todavía no voy a pedir jugadores para la próxima temporada, no pienso en eso. Por la repercusión que genera el club hay mucha gente pensando en la vuelta de jugadores, yo tendré que ver luego si sigo o no. No he dado ningún nombre, solo pienso en lo que queda", dijo Bustos en rueda de prensa.

BSC está enfocado en intentar sumar puntos para ganar la segunda etapa, pero depende de que Aucas no gane sus próximos encuentros. Bustos afirmó que no está pensando en la próxima temporada y que todavía no sabe si continuará o no en el 'Ídolo', pero por el momento está trabajando duro para conseguir su tercer título en el campeonato ecuatoriano.