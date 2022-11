El equipo albo buscó a este futbolista en el mercado de pases pasado y no llegó.

Liga de Quito ha tenido varias trabas en los últimos mercados de pases para darle un salto de calidad al plantel que no ha podido competir en la última edición de la LigaPro y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el cuadro universitario buscó la temporada pasada contratar a un enganche extranjero pero nunca pudo cerrar ese anhelado jugador. Según informó Robin Novoa en Área Deportiva FM, el colombiano Andrés Andrade fue pretendido por Liga de Quito.

Sin embargo, el jugador ofensivo no seguirá en Atlético Nacional porque el equipo de Medellín no le renovará su contrato y el jugador quedará libre tras una temporada irregular, que no dejó conforme a la directiva ´verdolaga.´

El jugador nacido en Cali jugó 18 partidos en el campeonato doméstico de Colombia anotando un gol y aportando 2 asistencias, mientras que en la Copa Libertadores tuvo dos presencias y un gol.