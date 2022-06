A la espera de definir su nuevo contrato con Independiente de Avellaneda de Argentina, el volante ecuatoriano Juan Cazares dio interesantes declaraciones sobre su futuro. Aunque aún está distante ese escenario, el 'tricolor' ya piensa en lo que será el club dónde quiere quemar sus últimos años de carrera.

Estuvo en el fútbol de Argentina y Brasil, pero e'l volante manifestó su deseo de regresar al fútbol ecuatoriano. En charlas con Radio La Bruja contó que espera jugar nuevamente en Barcelona SC antes de colgar los botines.

"No tengo definido ningún lado para retirarme. Me gustaría Brasil pero también me gustaría Ecuador. Mi familia es barcelonista y yo también. Mi hermano tiene en su casa una bandera enorme de Barcelona y todos somos hinchas del equipo"", aseguró el volante creativo.

""Si algún día pudiese regresar le diría Sí a Barcelona. Me gustaría. Sería un sueño volver. En la época que fui a Barcelona, también me quería Emelec pero el sueldo que me ofrecía era absurdo y mis hermanos me dijeron 'vente acá' y por ser barcelonista no vi el dinero y me decidí por mi equipo"", contóó Cazares.

