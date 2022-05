La llegada de Hernán Galíndez a la Universidad de Chile se dio por pedido de Santiago Escobar, entrenador que lo tuvo varios años en Universidad Católica de Ecuador y que lo llevó al fútbol chileno. El arquero de la Selección Ecuatoriana ha tenido un buen rendimiento, pero el mal funcionamiento del equipo generó que reciba muchos goles y Escobar salió del club por malos resultados.

'El Gordo' logró consolidarse como titular, pero su arribo a 'La U' generó dudas por la presencia de otros arqueros en el equipo. Galíndez se encargó de que nadie deude de él, pero los malos resultados han causado que no todo sea bueno. El representante del argentino-ecuatoriano dio a conocer que la esposa del jugador recibió amenzas de muerte y que estaba pensando en continuar o no en el club.

El propio guardameta de 'La Tri' salió a aclarar los rumores en una entrevista para TNT Sports tras el partido con Deportes La Serena: "La verdad es que lo que quiso decir mi representante es que lo más importante para mí es el bienestar y felicidad de mi familia. Mi señora se asustó un poco con lo que pasó, pero no pasó a más".

"Mi idea es quedarme en el club, tengo que decirlo públicamente, cuando salí del campo de juego en el último partido recibí un apoyo impresionante de la gente, me pidieron que no me vaya, me escribieron mucho en redes sociales, me sentí apoyado y eso es lo que siento", añadió 'El Gordo'.

Galíndez agradeció el apoyo de sus compañeros ante los rumores: "Lo que más quiero es seguir trabajando para ser un aporte y mejorar como grupo, no me voy a ir de la U. Cuando se hizo público el primero en acercarse fue Felipe Seymour para darme su apoyo. Como salió esa noticia de que quería irme, la gran mayoría se acercó a decirme que no me fuera, que lo pensara, pero les aclaré que no era mi intención".