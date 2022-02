Hace unos días Moisés Caicedo se sinceró sobre su situación como profesional, y es que tras salir del Beerschot de Bélgica donde era titular indiscutible regresó al Brighton por pedido del club inglés, sin embargo no ha sido tomado en cuenta. "Me gustaría ser tomado en cuenta, si bien es cierto en mi equipo anterior no ganabamos siempre era feliz porque jugaba", dijo Caicedo y en esta ocasión ya tuvo la respuesta de Graham Potter, su entrenador.

"Jugó un par de partidos con su Selección y todavía está allá (en Ecuador), no lo veremos hasta el sábado por la mañana creo, que es cuando regresará de Ecuador. Así que, eso no es lo ideal, en términos de que esté disponible para jugar por nosotros", empezó señalando que Caicedo será baja para enfrentar al Tottenham el fin de semana.

"Va a ser convocado pero no lo veremos en el complejo de entrenamientos, lo veremos el sábado. Ha regresado de la cesión, se está adaptando de nuevo a nosotros, a la Premier, y ahora es un caso de ser paciente, trabajar duro y esperar por su oportunidad para jugar”, amplió.

"Tiene que pelearla para jugar en el equipo, somos un equipo fuerte de la Premier League y hay mucha competencia y tenemos buenos jugadores".