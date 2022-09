Las polémicas parecen seguir al ecuatoriano Jonathan Borja a cualquier lugar en donde va, y es que ahora al extremo 'tricolor' lo acusan de un nuevo caso de indisciplina. Esta vez el ex entrenador de Always Ready fue quien acusó al ex El Nacional de haber fallado una prueba de alcholemia.

"Aquí hay un informe médico en el que dice que dio positivo en alcoholemia y que quiso agredir al papá del doctor. Lo tengo todo documentado gracias a Dios. El informe del psicólogo hace dos meses también está confirmado, voy a probar mi inocencia y demostrar la culpabilidad de este muchacho que está siendo tontamente utilizado", dijo Baldivieso en charla con los medios.

En esta ocasión, a diferencia de las acusaciones de sus compañeros, el ecuatoriano no se quedó callado y dio su descargo: "El profesor no tiene ninguna prueba de que le falté el respeto. Hubo noches que no pude dormir, tuve que tragarme mis lágrimas, mis palabras pero no voy a callar más".

"El profe le dijo varias mentiras al grupo, nunca estuve borracho, me puso en contra de mis compañeros. Jamás le falté el respeto a ninguno de ellos, fui a hablar con el DT y no quiso recibirme", amplió el ex Cruz Azul de México.