Felipe Caicedo no tuvo un buen paso por el Inter y ahora podría dejar el fútbol europeo.

El paso de Felipe Caicedo por el Inter no fue nada al solamente sumar 20 minutos en los cinco meses que estuvo en el 'Nerazzurro'. Las constantes lesiones y el mal nivel del ecuatoriano hicieron que Simone Inzaghi, entrenador del equipo, no le de minutos a pesar de que pidió el fichaje de 'Felipao' en enero.

Caicedo llegó al conjunto de Milán a préstamo desde el Genoa, club que descendió a la Serie B y no puede tener al ex delantero de 'La Tri' en su plantilla debido al gran salario que tiene. El Genoa ha estado moviéndose para encontrarle club a 'Felipao' y finalmente llegó una oferta que puede satisfacer en lo económico al delantero.

El reconocido medio de comunicación Sky Sports informó que Felipe Caicedo tiene una oferta desde Qatar para continuar con su carrera. En el fútbol qatarí se mueven grandes cantidades de dinero, por lo que pueden hacerse cargo del salario que tiene el jugador del Genoa y así tentarlo con una buena oferta económica.

'Felipao' ha tenido un bajón importante en su rendimiento y eso generó que no lleguen ofertas de equipos europeos importantes. La posibilidad de Qatar es muy buena para no reducir sus ingresos, algo que el ecuatoriano ha puesto como prioridad a lo largo de su carrera y ahora sería una gran oportunidad al no estar en el mejor momento futbolístico.