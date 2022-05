La semana pasada surgió la información de que el candidato a la presidencia de Emelec, Pepe Auad, había ofrecido un contrato a Luis Suárez para jugar en el 'Bombillo' si gana las elecciones. El diario A Bola de Portugal fue el medio que dio a conocer la noticia, y luego el mismo Auad se encargó de confirmar que el uruguayo ya tiene un precontrato firmado con él.

Todo esto generó muchas dudas, ya que un delantero de la calidad de Suárez tiene un salario muy alto que está alejado de la realidad económica de cualquier equipo ecuatoriano. 'Lucho' finalizó su contrato con el Atlético Madrid, quedando como jugador libre y finalmente habló sobre su nuevo club.

"¿Dónde voy a estar la temporada que viene? Te juro que no lo tengo decidido. Hay muchas propuestas, escucho a todos y no cierro la puerta a nadie. Me han llamado de Brasil, México, Argentina, Pero mi mentalidad está centrado en el nivel competitivo. La cabeza la tengo aquí", dijo Suárez en el programa español 'El Larguero'.

Con esto el crack charrúa deja claro que no ha tenido acercamientos con nadie cercano a Pepe Auad. Suárez quiere seguir en la élite del fútbol y está esperando por una oferta del fútbol europeo. Hasta el momento solamente se han contactado desde Brasil, México y Argentina para ficharlo de cara al segundo semestre.