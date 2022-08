Durante las primeras semanas del mercado de pases europeo surgió la noticia de que Felipe Caicedo se quedó sin equipo, luego de que el Genoa no le haya renovado su contrato y el ecuatoriano no ejerció a tiempo la cláusula de renovación. Esto lo dejó como jugador libre, haciendo pensar que podía conseguir club de manera fácil, pero no ha sido así.

'Felipao' sonó para varios equipos en Europa y también surgió el rumor de que podía llegar al fútbol de Qatar, pero ninguna opción prosperó. Luego de varias semanas en que el ex delantero de 'La Tri' estuvo entrenándose solo, se conoció que está cerca de regresar al fútbol español.

Desde España ha surgido la información de que Felipe Caicedo está cerca de ser nuevo jugador del Zaragoza, equipo que milita en la Segunda División del país ibérico. La firma del contrato de 'Felipao' depende de que puedan vender a uno o algunos jugadores por una cifra de 600 mil dólares, lo que permitirá al club español fichar a Caicedo por el control financiero.

El tricolor es un jugador caro, por lo que el Zaragoza actualmente no puede inscribir su contrato en La Liga. Los próximos días serán claves para saber si Caicedo podrá fichar por el Zaragoza, pero por el momento hay un acuerdo entre las dos partes y solamente falta la liberació del presupuesto para avanzar con el papeleo.