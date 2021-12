La madrugada del miércoles Gonzalo Plata fue noticia en Ecuador y en España, el extremo ecuatoriano tuvo un accidente automovilístico tras haber salido a conducir tras haber estado en una fiesta, este jueves respondió sobre el acontecimiento en una rueda de prensa. Desde la directiva del club también se pronunciaron al respecto.

"Estoy muy arrepentido de lo que sucedió. Acabo de hablar con el taxista y la chica del otro coche, y afortunadamente pudo ser mucho peor y están bien. También el amigo que me acompañaba. Quiero pedir disculpas al Club, a los aficionados y a mi país", dijo Gonzalo Plata frente a los medios.

"Fue un acto muy malo de mi parte. Sabía que tenía que entrenar y me dejé llevar por la noche. Siento que he traicionado al club y no va a volver a pasar. Espero que esto no detenga mi carrera y voy a seguir hacia adelante", sostuvo.

"Es un acto muy grave que no se puede volver a repetir. Afortunadamente, sólo hay que lamentar daños materiales. El jugador va a recibir una multa económica. Doy fe de que ayer se le dijeron cosas muy duras a nivel interno en el vestuario", dijo el director deportivo.

En redes sociales se viralizó la teoría de que el Valladolid iba a rescindir el préstamo del jugador con el Sporting Lisboa, sin embargo esto ya fue descartado. Este jueves el futbolista entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros.