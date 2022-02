Jeremy Sarmiento fue uno de los nuevos nombres de Ecuador en esta Eliminatoria, esto luego de que decidiera finalmente representar a nuestro país y no a la selección de Inglaterra. En charla con los medios contó un peculiar momento vivido en su debut como titular con la 'Tri'.

Al ser preguntado por Extra con cuál de sus tres partidos en la selección se queda, Sarmiento dijo: "Los tres (Chile, Bolivia, Venezuela) son especiales, pero el que más he disfrutado ha sido ante Venezuela. Ese día el profe me dio la oportunidad de jugar por primera vez como titular. Un día antes me dijo que sea libre, que juegue como lo hago en Inglaterra y así lo hice. Esa vez pude driblar, jugar para los fans, para que ellos disfruten, aunque eso me trajo algo de problemas con los rivales (risas).

"Me acuerdo que cuando me llevé a uno, al capitán de Venezuela, Tomás Rincón, se me acercó y me dijo que si seguía así me iba a romper las piernas. Eso me sorprendió en ese momento, pero me motivó a seguir haciéndoles tonterías (risas)", contó sobre el histórico de la 'Vinotinto'.

"Nunca, acá todo es distinto. Nadie te habla, es más físico, te van dando una patada, para hacerte sentir que no te van a dejar jugar. Si te quieren pegar no te avisan, por eso me quedé sorprendido con lo que me dijo Rincón", respondió sobre si ya había vivido algo así.