Un problema grande que tienen la mayoría de los futbolistas ecuatorianos es que no pueden tener un buen compartamiento fuera de las canchas, y eso termina perjudicándolos. Esto ha causado que varios de nuestros jugadores no aprovechen sus condiciones y no puedan consolidarse en equipo grandes o en el exterior.

Jonathan Borja, jugador de Always Ready de Bolivia, es un ejemplo de estos casos. El mediapunta surgido en El Nacional llegó a jugar en Liga de Quito, pero tuvo problemas con el entonces DT de los 'Albos', Pablo Repetto, y no logró tener continuidad. Desde entonces 'La Zika' ha pasado por varios equipos, pero la situación fue la misma.

El jugador de 28 años llegó al fútbol boliviano hace pocos meses, pero ya tiene problemas por sus actitudes fuera de la cancha. Andrés Costa, presidente de Always Ready, habló sobre la situación de Borja, a quien criticó de manera muy dura por no querer acoplarse al grupo de jugadores y no mostrar ganas de estar en el equipo.

"El problema de Borja pasa por las actitudes que ha tenido con el plantel, me han llamado jugadores también expresándome que no forma parte del grupo, que se sale, que no entra a los entrenamientos", inicó Costa para el medio bolviano Página Siete.

"Tiene un problema de relacionamiento con los jugadores, entonces es muy difícil, yo lo he respaldado a Borja, pero es complicado, he querido analizar bien la información, hablé con el plantel y el tema es que son 40 contra uno y todos me dan la misma información, que Borja está mal, que no saluda, no contesta a nadie y el psicólogo dice que no tiene ganas de nada, y no sé", finalizó el dirigente de Always Ready.