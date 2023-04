Para levantar: Liga de Quito alista once para recibir a Magallenes en Copa Sudamericana

Con la amargura de la derrota histórica ante Barcelona SC aún latente, Liga de Quito ahora debe enfrentarse a Magallanes de Chile por la segunda jornada de la Copa Sudamericana. Los 'albos' deben ganar para seguir en la parte alta de su grupo.

El entrenador Luis Zubeldía tiene ya en mente el once que saltará al terreno de juego para este partido ya con Juan Luis Anangonó recuperado y nuevamente a disposición tras recuperarse de su lesión. Pese a la derrota, los 'albos' no realizarían variantes en el once.

José Angulo fue uno de los apuntados tras la derrota pasada pero goza de la confianza del DT y volverá a ser estelarista. En el otro partido Botafogo enfrenta a César Vallejo en suelo peruano, los brasileños dejaron puntos en casa en la primera jornada.

Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez, Quiñónez; Piovi, Zambrano; Alzugaray, Ibarra, Alvarado; Angulo sería el once de Liga de Quito para hoy a las 21h00.