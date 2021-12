Las lesiones no dejaron que Pervis Estupiñán logre consolidarse la temporada pasada en el Villarreal, haciendo que no tenga minutos y que no pueda recuperar ritmo futbolístico al no ser convocado. Durante la presente temporada, el ecuatoriano ha tenido más minutos y su nivel es mejor que en la 2020-2021.

El lateral izquierdo del 'Submarino Amarillo' no es un titular fijo en su equipo, ya que Unai Emery, entrenador del club, rota mucho entre los jugadores que tiene al no encontrar alguien que lo convenza al 100%. La inestabilidad en esa posición no sería del gusto de Emery y desde España informan que estarían interesados en fichar otro lateral izquierdo.

El medio Gol Digital dio a conocer que el Villarreal tendría en la mira a Sergio Gómez, jugador español que milita en el Anderlecht. Para poder fichar al joven lateral izquierdo, el 'Submarino Amarillo' debe desprenderse de uno los tres jugadores que tiene en esa posición, y el elegido sería Pervis Estupiñán al ser quien pueda dejar más dinero al club.

Si Estupiñán sale del Villarreal, uno de los interesados en ficharlo sería el Nápoli, equipo que ya ha mostrado su interés por el ecuatoriano. El medio español añadió que los dirigidos por Emery estarían dispuestos a negociar por unos 17 millones de dólares, cantidad que invirtieron para fichar al jugador de 'La Tri'.

Los números de Pervis Estupiñán en la temporada 2021-2022

Pervis Estupiñán ha tenido más regularidad durante la presente temporada en el Villarreal, jugando 17 partidos en La Liga, Champions League y Supercopa de Europa. El ecuatoriano está recuperando su nivel poco a poco, pero todavía no logra consolidarse como titular y por esa razón el Villarreal no pondría trabas si lo quieren fichar.