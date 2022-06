Pese a que dejó Barcelona SC hace cuatro años, Guillermo Almada siempre ha sonado como rumor para regresar al fútbol ecuatoriano y ahora fue el propio entrenador uruguayo quien se refirió a los llamados que tuvo una vez que fue cesado del cargo. El DT señaló que tuvo dos llamados de Ecuador y dejó la puerta abierta para su regreso.

En charlas con Radio La Bruja, el ahora DT del Pachuca confesó que: "Me llamó Barcelona, no fue por temas económicos que no regresé, fueron por detalles pero fue una posibilidad", señaló el estratega campeón 2016 con los amarillos.

No fue el único llamado que tuvo del país ya que antes de que asuma el profe Gustavo Alfaro, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo contactaron. "Me llamaron de la FEF, vinieron todos menos Jordi Cruyff (fue en ese entonces)".

A mediados de abril, desde la prensa capitalina también contaron que Almada era opción para Independiente del Valle cuando la salida de Paiva a México estaba por confirmarse. "Hay una cláusula en mi contrato por si me llama la selección de Ecuador"; contó.