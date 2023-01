La inclusión de Kendry Paez con tan solo 15 años en la pretemporada del primer equipo de Independiente del Valle generó mucho interés por parte de los clubes del viejo continente que quieren llevárselo dejando un rédito económico importante para el cuadro rayado.

No obstante, el equipo ecuatoriano ha dejado en claro que no lo piensa vender en el corto o mediano plazo, dado que no quiere quemar etapas fundamentales en la formación del jugador que seguramente tendrá minutos en el equipo dirigido por el argentino Martín Anselmi.

Este lunes de 16 de enero, Diario Olé reportó que Borussia Dortmund envió ojeadores a Ecuador, hace algunos meses, para relojear la situación de Paéz y quedaron satisfechos. Por lo tanto, comenzaron conversaciones entre las directivas, aunque IDV no lo venderá en el futuro cercano.

Semanas atrás también se conoció sobre el interés de Manchester United, Paris Saint Germain y ahora el cuadro aléman busca contar con el talento ecuatoriano que estuvo en el banco de suplentes en el amistoso entre Independiente del Valle y San Lorenzo en Uruguay.