Renato Ibarra no será tomado en cuenta por el América de México y un club sudamericano está cerca de ficharlo por 2 millones de dólares.

El problema doméstico que tuvo Renato Ibarra en 2020 hizo que el Club América no cuente con él al no estar alineado a las reglas de comportamiento que tiene el club. Eso provocó que sea cedido a Atlas y Tijuana, pero los dos equipos no pudieron ejercer la opción de compra y las 'Águilas' tienen la idea firme de venderlo.

Ibarra tiene un salario muy alto y no cualquier equipo puede hacerse cargo del mismo, pero él sabe que deberá bajar sus pretensiones para llegar a un lugar donde lo tengan en cuenta. En las últimas horas surgió información desde México acerce del futuro del jugador ecuatoriano, quien estaría cerca de tener nuevo club.

Varios medios aztecas dieron a conocer que Renato Ibarra estaría muy cerca de ser nuevo jugador del Ceará de Brasil, equipo que pagaría 2 millones de dólares por ficharlo. Los brasileños están disputando la Copa Sudamericana, torneo que intentarán ganarlo y por ese motivo se quieren reforzar con un jugador de buen nivel como el ecuatoriano.

El jugador surgido en El Nacional necesita un nuevo comienzo para consolidarse y tener regularidad, algo que le permitiría pelear por un puesto en 'La Tri' para Qatar 2022. Ibarra es uno de los mejores extremos del continente y ahora está cerca de jugar en Brasil, fútbol que le puede caer muy bien por la potencia y velocidad que tiene.