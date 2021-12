Desde hace varios meses el São Paulo ha querido renovar el contrato de Roberto Arboleda, el cual finaliza mediados del 2022. El club brasileño no pasa por un buen momento económico, algo que no les permite igualar las pretensiones salarios que tiene el defensa de 'La Tri', pero han realizado varias ofertas, las cuales no fueron aceptadas.

Arboleda es un jugador que tiene mucho cartel en el fútbol sudamericano, por lo que varios clubes están atentos a su situación. El ecuatoriano puede empezar a negociar con cualquier equipo a partir de 1ro de enero, algo que le permite firmar un precontraro si alguna propuesta lo seduce y unirse al club en julio del 2022.

El representante del jugador, José Chamorro, dio una entrevista a Globo Esporte en la que hizo público el 'ultimátum' que dieron a São Paulo. "Hemos dado un plazo razonable hasta el 9 de diciembre. Si no envían la propuesta final, no habrá más renovación y buscaremos otro club", fueron las palabras de Chamorro.

La paciencia del defensor ecuatoriano llegó a su límite y quiere que su futurose resuelva lo más rápido posible, por lo que el plazo que dio a São Paulo es hasta hoy. En el club paulista están tranquilos a pesar de el 'ultimátum', ya que todavía tienen plazo para que el jugador pueda negociar libremente.