Nuevamente el delantero ecuatoriano Michael Estrada busca cómo solucionar su futuro profesional, esto mientras sufre de no ser tomado en cuenta por el Cruz Azul de México. La calidad del futbolista seleccionado no está en duda y ya hay clubes que preguntan por él.

Volante de Liga de Quito ficha por grande de Brasil

Este es el nuevo precio de Moisés Caicedo

Este es el nuevo DT de Ecuador

Estrada podría dejar la 'Máquina' y dar el salto a su primera experiencia internacional según información que trasciende este viernes. El periodista Gustavo Villacreses de Área Deportiva de Quito señaló que el Anderlecht de Bélgica está en negociaciones para fichar al 'tricolor'.

El comunicador señala también que no es la primera vez que desde el viejo continente buscan al ex Toluca, Independiente del Valle y Macará ya que el Sevilla de España realizó un sondeo por él con anterioridad aunque no progresó.

Estrada sigue teniendo vínculo con el Toluca de la Liga MX por lo que deberá tener el ok de los Diablos Rojos para darle salida a su ex goleador. Clubes de Brasil, Turquía y hasta de Ecuador también fueron vinculados con Estrada.