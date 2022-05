El volante ecuatoriano Jhojan Julio ha sido criticado por los hinchas tras jugada en particular.

Por la octava fecha del Brasileirao, el Santos FC enfrentó de local ante el Palmeiras, bicampeón de América. El encuentro terminó con derrota para los locales con agónico gol para el 'Verdao', y en una de las jugadas fue señalado uno de nuestros compatriotas.

El encuentro estaba empatado sin goles cuando el jugador del Santos Zanocelo eludió a un rival y cuando tenía tiempo y espacio para rematar estaba a punto de sacar un fuerte remate, sin embargo de forma insólita el volante Jhojan Julio le movió el balón y se alejó unos metros de la jugada.

Los hinchas del Peixe no perdonaron lo hecho por el ex Liga de Quito y lo criticaron duramente, de igual forma criticaron a Fabián Bustos por alinearlo en repetidas ocasiones pese a que su aporte no ha sido el esperado.

Julio fue titular por la banda derecha y salió al cambio a los 60' mientras que Bryan Angulo fue alternante e ingresó a falta de 15 minutos. Santos no levanta y se ubica 9no en la tabla de posiciones de su liga doméstica.