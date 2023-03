Pese a que era titular indiscutible, el delantero ecuatoriano Felipe Caicedo no ha podido marcar desde hace algunos meses con el Al Abha de Arabia Saudita, sin embargo este viernes el 'tricolor' volvió a inflar las redes en lo que es su tercer tanto con su club.

Había un balón que parecía controlado por la defensa del Al Fateh sin embargo el balón quedó suelto y a pura velocidad y potencia nuestro compatriota controló el balón y tras correr varios metros quedó solo frente al arquero para definir y poner el 2-0 parcial.

Desde diciembre 2022 el ex SS Lazio, Basilea, Espanyol y Levante no había anotado esto pese a que su lugar en el once estelar era inamovible. Caicedo no escondió su emoción y festejó como Marcus Rashford del Manchester United.