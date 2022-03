Ayer se conoció que Luis Cangá no renovó su contrato con Vasco Da Gama. El ecuatoriano llegó hace unos meses con un vínculo que duraba un trimestre, y ahora que venció el jugador decidió no renovarlo. El ex zaguero de Delfín ahora es un jugador libre y puede negociar con cualquier club para incorporarse a la plantilla.

Cangá dio una entrevista para Radio Área Deportiva donde contó su decisión sobre no renovar y lo que será su futuro. "Fue algo que manejo mi representante en su momento, la directiva y el entrenador estaban contentos conmigo, pero yo quería continuidad, por eso tome la decisión en el club", inició el defensa central.

Sobre su futuro el jugador surgido en LDUQ declaró: "Tuve solo 10 días de preparación. Fue una experiencia bonita, y ahora vamos a ver algunas posibilidades. Estoy esperando en que equipo me voy a quedar acá. Estoy esperando que se resuelva, en caso que no exista otra chance, volveré a Ecuador. La idea principal es seguir en el exterior".

Antes de fichar por Vasco Da Gama, Cangá estuvo en los planes del equipo del Astillero, por lo que no le faltarán opcione en la LigaPro si no consigue club en Brasil. El defensa de 26 años deberá tomar una decisión lo más rápido posible, debido a que los mercados de pases están cerca a terminar.