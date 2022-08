Jhojan Julio no es tenido en cuenta por Santos y ya se está negociando para que tenga nuevo club.

La salida de Fabián Bustos como director técnico de Santos dejó a Jhojan Julio sin la persona que avaló su llegada al club brasileño. El rendimiento del ecuatoriano no fue bueno y apenas salió Bustos, emepezó a perder espacio en el 'Peixe', provocando que quieran terminar el préstamo para que no continúe en la plantilla.

Julio estuvo cerca de volver a Liga de Quito en el último mercado de pases, pero Santos no quiso dejarlo salir sin que se pague algo para rescindir el préstamo. En las últimas horas hubo un avance para que el ex jugador de LDUQ no siga en Santos y estaría cerca de tener nuevo club en el exterior.

El periodista brasileño Lucas Barros informó que Liga de Quito está negociando a Jhojan Julio al fútbol de Norteamérica, ante la intención de Santos de finalizar la cesión antes de tiempo. Algunos medios ecuatorianos dieron a conocer que el próximo destino de Julio estaría en la MLS.

Las negociaciones estarían avanzadas y en los próximos días se concretaría su llegada al fútbol de Estados Unidos. El jugador surgido en LDUQ lleva 10 partidos sin jugar con Santos, una muestra clara de que no cuenta con él en el equipo brasileño y por ese motivo ya le están buscando nuevo club.