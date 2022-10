Barcelona SC quiso que los dueños de suite cedan sus propiedades a la CONMEBOL, pero estos no aceptaron y ahora no podrán usarlas o alquilarlas.

Y no aceptaron: Lo que ofreció Barcelona SC a los dueños de suite para la Libertadores

En las últimas horas se conoció que la CONMEBOL pidió varias suites a Barcelona SC para invitados VIP, transmisión de TV, entre otras cosas, de cara a la final de la Copa Libertadores. La gran mayoría de dueños de suite del Estadio Monumental aceptaron cederlas a cambio de un paquete que ofrecía el club, pero 7 se opusieron y la CONMEBOL tomó la decisión de que no se pueda ninguna suite.

El periodista Iván Triviño dio a conocer todo lo que ofreció Barcelona SC como club a los dueños de suite para que cedan sus propiedades, siendo algo muy atractivo para cualquier persona. La propuesta del club fue dinero en efectivo, varios accesos VIP ($1.000 c/u), 9 entradas a palco para final de Libertadores, 9 entradas adicionales de Suite para la final de LigaPro, 9 entradas adicionales de Suite para la Noche Amarilla 2023.

A pesar de todo lo ofrecido, solamente 7 propietarios no aceptaron, pero por su culpa todos los dueños de suite pagarán y no podrán asisitr o alquilarlas para la final de la Libertadores. Andrés Guschmer, miembro del comité organizador, dio a conocer que BSC se tomó muy en serio que no se hayan cedido las suite y tomará medidas.

La CONMEBOL se mostró muy molesta con lo sucedido y tomó la decisión de cerrar toda la zona. El partido entre Flamengo y Athletico Paranaense es un hecho histórico para Ecuador al ser la primera vez que se juegue una final única en el país. El encuentro se disputará el 29 de octubre a las 15:00 y será transmitida por Star +.