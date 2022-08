Las últimas victorias de Marlon Vera en UFC han despertado una afición por las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), muy grande en todo Ecuador. Las MMA es uno de los deportes con más crecimiento en el mundo y nuestro país no se ha quedado atrás, generando mucho interés por lo que han logrado 'Chito' y Michael Morales en UFC, la franquicia más grande de este deporte.

Dana White, presidente de UFC, está muy feliz con el trabajo de Vera y lo considera como uno de los peleadores más representativos para Latinoamérica. White declaró hace unos días que ellos pueden hacer un evento en cualquier parte del mundo incluyendo Ecuador, y en caso de venir la país, 'Chito' sería parte de la cartelera.

Esto generó mucha expectativa en redes sociales para ver un UFC Ecuador, haciendo tendencia las palabras de White. Ver un evento de la franquicia estadounidense en territorio ecuatoriano no es imposible, pero depende si UFC ve un buen negocio en hacer la producción en Ecuador y contar con todos los permisos pertinentes.

La posible llegada de UFC a Ecuador generó la pregunta acerca del valor de las entradas, ya que en Estados Unidos son muy elevados precios. Para saber un aproximado de lo que costarían los boletos para UFC Ecuador, hay que tomar como referencia los eventos que se realizaron en Chile, Argentina y Uruguay, países que tienen un poder adquisitivo similiar al de Ecuador.

UFC llegó a Argentina y Chile en 2018, eventos que tuvieron un valor de entradas acorde al poder de compra que tienen sus ciudadanos. Para el evento que se realizó en Buenos Aires, la entrada más barata tuvo un costo de 55 dólares, mientras que para UFC Chile el boleto más económico costó aproximadamente 47 dólares. UFC también realizó una cartelera en Uruguay, con el ticket más barato en 40 dólares.

México y Brasil son destinos muy atractivos para UFC, por lo que han realizado varios eventos. En 2019 fue la última vez que estuvieron en suelo azteca y la entrada de menor valor fue de 83 dólares. Brasil fue sede por última vez para un evento de UFC en 2020, con el boleto más económico en un precio de 95 dólares.

¿Cuánto costaría una entrada para UFC Ecuador?

Esta pregunta no es fácil de responder, pero al ver los precios que ha puesto la franquicia en países cercanos como Uruguay, Chile o Argentina, todo indica que una entrada para UFC Ecuador no estaría muy alejada de los precios que se pusieron en esos eventos. Para tener una idea, el boleta más barato podría estar costando entre 50 y 80 dólares, cantidad que no es baja, pero no termina de ser cara para un evento de UFC.