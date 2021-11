El sueño de todo peleador de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), es llegar a la UFC, la liga de MMA más importante del mundo. El ecuatoriano Marlon Vera logró ese objetivo con tan solo 21 años, y ahora que tiene 28 años enfrentará una de las peleas más importantes de su carrera frente al ex campeón Frankie Edgar.

+ La Selección Peruana quiere quitarle una de sus joyas a 'La Tri'

+ Gonzalo Plata envió un mensaje de apoyo a 'La Máquina' Quintero

+ Barcelona SC iría por un DT con pasado en el club si Bustos no continúa

'Chito' actualmente ocupa el puesto 13 en el ranking de peso gallo (categoría hasta los 61kg) y enfrentará a Edgar, quien se encuentra octavo en el ranking. Si consigue la victoria, será una gran oportunidad para el chonero de ingresar al top 10 de la división y quedar cerca de empezar a enfrentarse a los top 5 para buscar el título.

El UFC 268 será una de los eventos del año y el ecuatoriano formará parte de la cartelera estelar del mismo. El recinto donde se desarrollará el evento será el Madison Square Garden, lugar histórico para los deportes de contacto, algo que ilusiona a Vera de cara a lo que será su pelea. 'Chito' dio una entrevista exclusiva a 'Bolavip', donde habló de lo que significa enfrentar a Edgar, un evento de UFC en Ecuador y varios temas más.

¿Qué significa pelear en el Madison Square Garden?

No puedo expresar lo contento que estoy de la oportunidad de pelear en el MSG, hasta el momento es lo más grande de mi carrera. Creo que no hay arenas alrededor del mundo con ese nombre, con ese sabor especial, estoy motivado, más preparado que nunca.

Semana de la pelea

He hecho poco, me he mantenido enfocado. Tengo tiempo para disfrutar después de ganar. He caminado un poco, he pasado por Times Square, es una vibra diferente. Quiero ganar para disfrutar de lo bueno.

¿Cómo ha sido el campamento para la pelea?

He buscado estar bien en todas las áreas, creo que es una ventaja tener el comfort de que a donde vaya la pelea no vas a decir 'aquí voy a perder', entre más preparado mejor. Si mi único trabajo es estar al 100% para una pelea, lo voy a hacer bien.

El cambio de gimnasio del Team Oyama a RVCA

Yo sacrifico lo que tenga que sacrificar para ganar una pelea. Llegué hasta un límite donde sentí que estaba estancada (con el Team Oyama), la vida es muy corta para no hacer cambios si necestias hacerlos. No fue nada personal, no pasó nada malo, pero yo vivo de esto y si siento que no estoy mejorando, hay que buscar esas mejoras y Jason Parrillo (entrenador de RVCA) fue la persona que pude hacerlo.

¿Por qué eligió el short verde para la pelea?

En la UFC hay reglas, del país que tú eres son limitados los colores, no puedes escoger el que quieras. Yo he peleado con amarillo, negro o azul, en esta pelea pedí el negro, pero Frankie (Edgar) pidió el negro primero. El blanco no me gusta y repetir color tampoco, como tengo pasaporte italiano por qué no usar ese verde. Es simplemente el colo en particular, soy temático en eso, si no tengo el color que quiero hay que encontrar por otro lado. Mis dos colores favoritos son verde o rojo.

Ser favorito en las apuestas

Viendo cómo me está yendo en mi carrera, estoy en un muy buen lugar en mi vida, siento que estoy yendo para arriba y para mí lo más importante es siempre mantener los pies en la tierra, saber de dónde vengo. Ahora soy favorito, de las primeras veces que lo soy, pero esas cosas pequeñas si te las empiezas a creer en la mente todo se te empieza a ir para abajo. Para mí simplemente es la disciplina, el enfoque y manternme firme en mis metas. Eso es lo que me ha llevado a ser favorito en esta pelea.

Michael Morales y los demás peleadores ecuatorianos que buscan entrar a UFC

No quisiera que solo igualen lo que he hecho, sino que me pasen. Georges St. Pierre no pudo haber dicho mejor, los peleadores de ahora son mejores que los de antes. Yo hoy en día siento que estoy en el camino a un título, siento que voy a ganarlo de aquí a cinco años. El que ya llegó (Michael Morales) tiene un nivel excelente, talvez esté de invitado en ese evento y lo pueda ver pelear en vivo. Yo siempre dijo que cuando vayan a un gimnasio de verdad como están ahora, van a llegar (a UFC). Tenemos material (en Ecuador), pero tienen que exponerse afuera, sino es como tener un buen carro y nunca usarlo.

¿Es posible un evento de UFC en Ecuador?

Yo he estado pateando esa puerta, me dicen que es un posibilidad, yo creo que eso va a llegar. Ahorita somos dos ecuatorianos, yo espero que para el próximo años seamos 5 o 6, ya con ese número de ecuatorianos puedes hacer una cartelera. Me gustaría que sea en Quito, para que el que vaya, ahogarlo. Haría parte de mi campamento en Quito para estar en Ecuador y porque también te aclimatas, pero mis pulmones son de tiburón blanco (risas).

Mensaje para los ecuatorianos

Como siempre lo he dicho y no hay que cambiarle mucho a lo que digo. No me aburro de decirlo, gracias a las personas que están conmigo, que de corazón esperan que gane y están apoyándome. Todas esas pequeñas cosas y la engería se va acumulando. No tengo el tiempo para responderles uno por uno, pues esas gracias van para todo ellos y la tricolor saldrá a flamear una vez más. Esperen lo mejor de mí porque estoy preparado.