El ecuatoriano, Marlon Vera, se enfrentó en el octágono de la UFC, en San Antonio, Texas, a Cory Sandhagen. Vera, tercero en el ranking de los Peso Gallo de la compañía, perdió ante el número 5, lo que lo aleja de una posible pelea por el título entre Aljamain Sterling y retador, recién salido del retiro, Henry Cejudo.

+ Marlon 'Chito' Vera no pudo vencer a Cory Sandhagen en la UFC

+ ¿Se olvidan de Moisés Caicedo? Arsenal sigue a otro mediocampista de la Premier League

+ ¡Juega bien! Ídolo de Aucas destaca a la nueva estrella de LigaPro



A pesar de haber sido dominado en gran parte de la pelea, uno de los tres jueces lo vio ganador, lo que convirtió el desenlace en una decisión dividida en favor de Sandhagen.



Finalmente, Sandhagen se alzó con la victoria y posiblemente supere a Vera en la próxima publicación del ranking del Peso Gallo de la UFC. En la entrevista posterior a su victoria, Sanhagen retó a Merab Dvalishvili.



Tras la pelea, Chito Vera agradeció el apoyo brindado en San Antonio y además se sinceró: “Quiero pedirle perdón a todos quienes me apoyaron, sé que están aquí por mí. No hay excusas”.



Luego, Vera agregó: “Yo sé que fue culpa mía. Me costó arrancar”, en referencia al dominio que mostró Sandhagen en los primeros minutos de la pelea.