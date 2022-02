MasterChef está en su etapa final debido a que se van definiendo los finalistas y hasta el momento se clasificaron 3 participantes: Andrés, Ana y María José.

En cuanto a los eliminados, los concursantes que llevaron puesto el temido delantal negro fueron: Ana, Daniela, María Laura y César. Usaron el delantal de cocina debido a que no superaron el segmento ‘reto de campo’ que se presentó el 15 de febrero.

En este desafío ellos realizaron canapés para los cantantes Mía Terán y Johann Vera; las medallistas olímpicas Neisi Dajomes y Tamara Salazar; el exfutbolista Carlos Tenorio; y la presentadora de noticias Diana León. En este sentido, Ana y Daniela se hicieron acreedoras al delantal negro por tener una baja puntuación, 15,8, que la obtuvieron porque no alcanzaron a presentar dos platos.

¿Quién quedó eliminado?

Cesar fue el último eliminado del reality.

¿Qué opinan los televidentes de MasterChef?

Ante esta situación, los televidentes no se quedaron atrás en cuanto a todo lo que pueda ocurrir en el programa de cocina más famoso del país. Se podría decir que es una de las temporadas más polémicas.

“No puedo con el coraje que le traigo a la producción, se fueron personas que realmente se merecían estar en el Top 5 y dejan a los peorcitos”, se queja @marsheliii. “Si no gana Andrés, convoquemos a una marcha con antorchas”, bromea @jjaramilloor. “La segunda temporada siempre será la mejor”, dice @flamber08, fueron algunos de los comentarios que se pudo ver en redes sociales.

Además, los espectadores tienen expectativas altas de lo que pueden ver en la gran final que será este lunes 21 de febrero. Adriana Torres es fanática desde la primera temporada, desde su primer capítulo se enganchó, a pesar de que, como bromea, en su casa no cocina, pero “aún así, no me pierdo ningún programa”.

La semifinal fue en los exteriores del estudio con un desafío de campo. La casa donde convivieron los 18 aspirantes al título del ‘chef maestro’ por alrededor de 3 meses fue el escenario de la penúltima etapa de la competencia gastronómica. En el patio de la vivienda, cuatro estaciones de cocina y una gran despensa al aire libre complementaron la escena.

La consigna de esta noche fue realizar menús de alta cocina en 60 minutos, no solo para la degustación de los tres jueces, sino para cuatro invitados especiales, chefs de renombre quienes fueron los maestros de cada concursante.

Finalmente, tras las devoluciones de cada jurado, los finalistas fueron al mismo living y vieron la cena sorpresa que prepararon los jueces. Ana y María José hablaron de cómo fue su amistad a principio y compartieron sus mejores momentos.