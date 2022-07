Richard Carapaz decidió no renovar con el INEOS y tendrá nuevo equipo a partir del 2023.

Desde que empezó el Giro de Italia, en el mundo del ciclismo de ruta uno de los temas que más se ha conversado es del futuro de Richard Carapaz. El carchense finaliza contrato con el INEOS a finales del 2022 y varios equipos han mostrado su interés para fichar con él, pero su actual equipo también hizo una oferta para renovar el vínculo.

Varios medios especializados en ciclismo han venido informando que 'Richie' no está contento en el INEOS porque no le han dado el protagonismo que merece al ser el ciclista que mejores resultados ha conseguido en el equipo desde que llegó en 2020. Por ese motivo el ecuatoriano tomó la decisión de no renovar y ya eligió a su nuevo equipo.

Rod Ellingworth, director del INEOS, dio por hecha la salida de Carapaz, quien aceptará la oferta del EF Education-EasyPost: "Al final del día, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Richard es un ciclista brillante y realmente lo ha hecho bien con nosotros. Richard ha estado brillante y hubiera sido genial para nosotros si se hubiera quedado, pero así es la vida. Todavía no es oficial, pero estoy al tanto (de las negociaciones con el EF)".

Con las declaraciones de Ellingworth queda claro que la decisión de Carapaz ya está tomada, por lo que tendrá nuevo equipo la próxima temporada. El EF está buscando un capo de filas para tener protagonismo, y 'La Locomotora del Carchi' es el elegido para que los ayude a obtener mejores resultados en las grandes vueltas.