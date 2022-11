La selección de Ecuador está a menos de 72 horas de tener el debut Mundialista en Qatar 2022, el camino no ha sido ni fácil ni corto pero el combinado nacional encabezado por Gustavo Alfaro y con referentes como Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo entre otros buscará su mejor participación en una Copa del Mundo.

+ Barcelona SC piensa en dos ex campeones de LigaPro

+ Esto generó a la interna la ausencia de Byron Castillo

+ Esto le costará a BSC cancelar deuda de Arroyo

La Tri se metió en el torneo tras quedar 4to en las Eliminatorias CONMEBOL, tras siete victorias, cinco empates y seis derrotas. Esta será nuestra cuarta participación en el torneo de selecciones más importante.

Importantes resultados como la victoria de Ecuador en Chile, los empates ante Brasil y Argentina, y las victorias en suelo de Bolivia y Venezuela sumaron para lograr la ansiada clasificación.

Ecuador comparte el grupo A de Qatar 2022 con Senegal, Países Bajos y el anfitrión, su debut será en el partido inaugural el domingo 20 de noviembre a las 11h00am (hora Ecu).

- Las sombras de la clasificación -

No todo fue alegría para Ecuador, la Tri arrancó este proceso con algo de escepticismo tras la casi inexistente gestión de Jordy Cruyff, el encargado de suplirlo fue el entrenador Gustavo Alfaro con una selección que tenía la presión de los hinchas y la necesidad de un relevo generacional.

La otra amargura que vivimos en este camino Mundialista fue la novela del caso Byron Castillo. Chile y posteriormente Perú presentaron reclamos a FIFA y TAS argumentando que el lateral es colombiano, pidiendo la sanción al jugador y la exclusión del equipo del torneo; finalmente Ecuador no se vio afectado pero FEF no quiso correr riesgos y no permitió la convocatoria de Castillo, sumada a la sanción de tres puntos en las siguientes Eliminatorias.

Calendario de Ecuador en Qatar 2022.

Vs. Qatar - domingo 20 de noviembre 11h00.

Vs. Países Bajos - viernes 25 de noviembre 11h00.

Vs. Senegal - martes 29 de noviembre 10h00.