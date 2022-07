En Perú no tomaron de buena forma la derrota en el repechaje y acudirán a los escritorios para intentar clasificar a Qatar 2022 y dejar fuera a Ecuador.

La Selección Ecuatoriana no ha podido festejar de manera tranquila la clasificación a Qatar 2022 por el intento de Chile de dejarlos fuera con la denuncia contra Byron Castillo. Para intentar que la FIFA falle a su favor, los chilenos implementaron una fuerte presión mediática, algo que no dio resultado debido a que la FIFA no puede tomar cartas en lo que ocurre en torno al caso Castillo, y por eso desestimaron la denuncia.

Esto dio más tranquilidad a 'La Tri', a pesar que la ANFP apelará la decisión de la FIFA en el TAS, pero con los mismos argumentos que ya fueros desestimados. Ahora se conoció que no solo los chilenos se presentarán ante el TAS, sino que Perú se unirá a la demanda para intentar clasificar a Qatar 2022 en el escritorio, después de haber sido eliminados por Australia en el repechaje.

Diario La Tercera de Chile informó que los 'Incas' se unirán a la ANFP en el reclamo ante Ecuador y Byron Castillo, al presentar su reclamo al Comité de Apelaciones de la FIFA. Los peruanos quieren que se expulse a 'La Tri' de Qatar 2002, pero también del Mundial 2026 y una multa cercana a 1 millón de dólares.

La Federación Peruana de Fútbol espera que a Ecuador se le quiten todos los puntos de los partido en que jugó Castillo, por lo que quedarían en cuarto lugar, clasificando directamente al Mundial. Las pruebas siguen siendo las misma que presentaron los chilenos, algo con lo que no puede hacer nada un tribunal de arbitraje, debido a que no puede determinar si una persona tiene cierta nacionalidad o no; algo que solamente puede determinar las autoridades de cada país, y en el caso de Castillo ya tuvo el reconocimiento de un juez ecuatoriano.