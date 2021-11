No convence, pero la posición no es mala. De la mano de Gustavo Alfaro, la Selección de Ecuador está tercera en la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. No obstante, después de lo que fue la recta final del proceso de Gustavo Quinteros, ya ninguno se confía.

+ ¿Cómo comprar entradas para Ecuador vs. Bolivia?

En esta Fecha FIFA de noviembre, La Tri recibirá a Venezuela (última en la tabla de posiciones con siete puntos) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito el próximo jueves. Mientras que el martes de la semana próxima, visitará a Chile en el Estadio San Carlos de Apoquindo en Santiago de Chile.

Está claro que se espera lograr los tres puntos contra la Vinotinto de local, pero también es de vital importancia el juego contra La Roja, ya que es el primer rival que está más cerca de la zona de repechaje que por ahora es propiedad de Uruguay. Aunque la victoria se cotiza en oro, un empate ante un rival directo tampoco estaría mal.

Si en esta Fecha FIFA se dan una serie de resultados, que lógicamente comprende un seis puntos de seis, Ecuador podría quedar a cinco unidades nada más de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para el año próximo, faltarán apenas cuatro jornadas, es decir, doce puntos en juego.

Los resultados que necesita Ecuador para quedar a 5 puntos de Qatar 2022

Jornada 13

- Uruguay vs. Argentina: triunfo de Argentina

- Perú vs. Bolivia: empate

- Brasil vs. Colombia: triunfo de Brasil

- Paraguay vs. Chile: empate

- Ecuador vs. Venezuela: triunfo de Ecuador

Jornada 14

- Colombia vs. Paraguay: triunfo de Paraguay

- Venezuela vs. Perú: triunfo de Venezuela

- Bolivia vs. Uruguay: triunfo de Bolivia

- Argentina vs. Brasil: indistinto

- Chile vs. Ecuador: triunfo de Ecuador

Así están las posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022