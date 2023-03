La selección de Ecuador sub-20 logró el objetivo de meterse a la Copa del Mundo en Indonesia esto con varias dudas en las formas ya que a nivel de rendimiento la Mini-Tri no consiguió ganar en sus grupos y apenas se metió por la ventana en el hexagonal final. La FEF decidió separar al entrenador Jimmy Bran del cargo, pues en charlas con los medios no escondió su frustración.

"Inconvenientes con la FEF no he tenido, quiero dejar claro eso. Mi contrato era hasta el final del Sudamericano y decidieron no renovar y yo soy muy respetuoso con las decisiones que toman", dijo Bran en charlas con Futboleros de WQ Radio.

"No voy a esconder mi sentir, quería dirigir el Mundial porque fui parte del proceso. Seguramente con un trabajo continúo se llegaba de otra manera, y pensé que si iría al torneo pero así lo quisieron. Hay que cerrar la página", dijo.