La Selección Ecuatoriana tendrá una gira por Estados Unidos donde jugará tres amistosos para preparase de cara al Mundial de Qatar 2022. Los rivales de 'La Tri' serán Nigeria, Cabo Verde y México. Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, dio a conocer la lista de convocados con Leonardo Camapana y Alexander Alvarado como las novedades.

El entrenador argentino tiene una base de jugadores con la que cuenta incondicionalmente y los ha convocado desde que asumió el cargo en 2020. Carlos Gruezo es un jugador clave para Alfaro, por lo que su ausencia de la lista de convocados sorprendió a todos, pero ya se conoció el motivo de su ausencia.

Michael Rosero, periodista ecuatoriano, informó que conversó con Carlos Gruezo y el jugador le comentó que no dio positivo por COVID-19, sino que una molestia muscular fue el motivo por el que no fue convocado. El mediocampista del FC Augsburgo es uno de los titulares fijos en 'La Tri', pero en esta ocasión no fue tomado en cuenta por no estar al 100% en la parte física.

El reemplazo de Gruezo seguramente será Jhegson Méndez, jugador del Orlando City, quien siempre ha sido titular cuando el mediocampista que milita en la Bundesliga no ha estado disponible. Alfaro tiene una baja importante para los amistosos, pero podrá hacer que Méndez y Moisés Caicedo se entiendan mejor.