La Selección Ecuatoriana quiere dar un golpe de autoridad en Lima y este sería el once para visitar a Perú.

Este sería el once de 'La Tri' para visitar a Perú en Lima

La Selección Peruana y Ecuador se enfrentarán en un partido trascendental para las aspiraciones de ambos seleccionados de cara al Mundial de Qatar 2022. Los dirigidos por Gustavo Alfaro llegan en la tercer posición con 24 puntos, mientras que los 'Incas' son cuartos y suman 21 puntos, algo que supone un partido muy parejo.

A lo largo de las Eliminatorias, 'La Tri' ha sido un rival muy complicado en condición de visitante, por lo que los peruanos no tendrán un partido nada fácil. Ecuador buscará sumar puntos, algo que los dejaría a un paso de llegar al Mundial, pero si logran conseguir los tres puntos, asegurarán su presencia en Qatar 2022.

La Selección Ecuatoriana no podrá contar con Ángel Mena, quien se encuentra lesionado y no se recuperó para el encuentro en Lima, según informó la periodista Gaby Moreira. Alfaro ya supo como reemplazar a Mena frente a Brasil, por lo que está realizando un trabajo parecido y tiene delineado el once para visitar a Perú.

El DT de 'La Tri' tiene los cambios obligados de Alexander Domínguez y Enner Valencia, jugadores que están suspendidos. Los once elegidos por Alfaro serían: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Alan Franco, Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Ayrton Preciado; Gonzalo Plata, Michael Estrada.

Alfaro plantearía un 1-4-4-2, con Alan Franco como volante por derecha, algo que lo ha repetido en varias ocasiones jugando de visitante. Gonzalo Plata jugaría más libre y se movería por todo el frente de ataque para ser el conductor. 'La Tri' repetiría el esquema que le hizo sumar puntos frente a Chile y Colombia, pero esta vez no podrá contar con Mena, jugador muy importante en esos partidos.