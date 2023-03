Fue figura clave de la Selección Ecuatoriana de Fútbol rumbo al Mundial de Brasil 2014. Jéfferson Montero, hoy alejado del cuadro tricolor, comentó sobre la actualidad del combinado nacional y se refirió puntualmente a la llegada del nuevo entrenador, el español Félix Sánchez Bas, encargado del proceso que terminará en la cita mundialista de 2026.

+Con ausencias y sorpresas: Ecuador anuncia oficialmente sus convocados para fecha FIFA

+¿Faltó en el Mundial? Así destacó Ecuador el regreso de Junior Sornoza

+Entrenador del Brighton reconoce que se equivocó al no darle más minutos a Jeremy Sarmiento

El hoy futbolista de Sociedad Deportiva Aucas comentó sobre las críticas que Sánchez ha recibido tras ser elegido como entrenador de la Tricolor, Montero comparó su llegada con la del extrenador, el argentino Gustavo Alfaro. "Siempre le voy a desear lo mejor a la Selección, sé lo que es estar allí dentro. Siempre hay que respetar las decisiones que se toman pero los que deciden son los directivos y hay que respaldarlos. Como con Gustavo Alfaro, nadie creía mucho en él e hizo un gran trabajo", dijo.

Asimismo, la 'Turbina' indicó que una sorpresa con el cuadro tricolor se daría si no se logra una nueva clasificación al Mundial de Fútbol. Para Montero, la escuadra nacional está llena de jugadores exquisitos. "A mí me sorprende un poco sí. Me sorprendería si no iríamos a un Mundial porque tenemos jugadores exquisitos, mucho de dónde elegir", sostuvo.

Finalmente, el 10 del campeón ecuatoriano comentó que el español tendrá un reto importante al frente de la Selección pues contará con distintas metas, diferentes a la de su último trabajo, el combinado de Qatar. "Estuvo con Qatar, se habla de sus resultados pero ahora está en Ecuador y las exigencias son distintas", concluyó.