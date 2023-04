Fue mundialista con Ecuador, jugó en Europa y piensa que hoy en la tricolor no tendría lugar

La selección ecuatoriana de fútbol ha recibido muchos elogios en el último tiempo tras unas destacadas Elimiantorias Sudamericanas y la posterior participación en el Mundial de Qatar 2022, el cual no terminó de la mejor manera.

En esta ocasión, Antonio Valencia, uno de los futbolistas más importantes en la historia del fútbol tricolor dialogó con El Canal del Fútbol donde aseguró que no hubiera tenido lugar en esta generación.

“Si yo hubiera jugado en esta época, no hubiese tenido oportunidad, me quedaba jugando en la barrial. Son chicos muy buenos, hay que cuidar esta generación del fútbol ecuatoriano,” sentenció el ex Manchester United.

El mediocampista ecuatoriano nacido en Lago Agrio tuvo una extensa trayectoria por el fútbol europeo donde se destaca su etapa en el Manchester United con la consagración en la Europa League incluida.